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Arıklı’dan hükümet için üç alternatif

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YDP Başkanı Arıklı, önerilerini sıraladı: “İlk olarak geniş tabanlı teknokrat bir hükümet, olmazsa iki büyük partinin kuracağı bir hükümet, son olarak da mevcut hükümetin devamı”

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Arıklı’dan hükümet için üç alternatif

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, önerilerinin; ilk olarak geniş tabanlı teknokrat bir hükümet, olmazsa iki büyük partinin kuracağı bir hükümet, son olarak da mevcut hükümetin devamı olduğunu söyledi.
Arıklı, hükümetin kurulamaması halinde erken seçimin de bir ihtimal olduğunu kaydetti.
Arıklı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmesinin ardından basına açıklama yaptı.
“Beklenmeyen, ciddi bir kriz” olarak nitelediği hükümetin istifasının ardından ortaya çıkan sorunun zaman kaybedilmeden çözülmesi gerektiğini ifade eden Arıklı, önerilerinin; “Geniş tabanlı teknokrat hükümet veya iki büyük partinin kuracağı bir hükümet, üçüncü alternatifin de şu anki hükümetin devamı şeklinde” olduğunu dile getirdi.
Şu anda ülkede kaotik bir ortam olduğunu ve bunun daha da zor günleri getireceğini işaret eden Arıklı, Cumhurbaşkanının bugün tüm görüşmelerini tamamlamasının hemen ardından görevlendirme yapması gerektiğini vurguladı.
Arıklı, çünkü ciddi tedbirler alınması gerektiğini, devlette devamlılığın esas olduğunu ama şu anki durumda örneğin hükümetin Kıb-Tek ile ilgili kararlar alması gerektiğini belirterek bu kararları kimin alacağını sordu.
O yüzden acil bir şekilde yeni hükümetin kurulması için görevlendirme gerektiğini, görevi alanın da acil şekilde hükümeti kurması gerektiğini ifade eden Arıklı, soru üzerine; hükümetin kurulamaması halinde erken seçimin de bir yol olduğunu, demokrasilerde son sözün halkın olduğunu kaydetti.
 
 
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