Araştırma değişim programında ilk misafir Romanya’dan

YDÜ Eczacılık Fakültesi, Uluslararası Eczacılık Öğrencileri Federasyonu iş birliğinde başlatılan araştırma değişim programı kapsamında ilk misafir araştırmacısını Romanya’dan ağırladı

Uluslararası Eczacılık Öğrencileri Federasyonu ve Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Öğrencileri Birliği iş birliği ile başlatılan araştırma değişim programı kapsamında; Romanya’nın Cluj-Napoca kentinde kurulu Iuliu Hatieganu Tıp ve Eczacılık Üniversitesi’nden Daniela Muranevici, Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde Prof. Dr. İhsan Çalış yönetiminde yürüttüğü araştırma projesini tamamladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde eğitim alan öğrencileri, dünyanın dört bir yanındaki eczacılık öğrencileri ile bir araya getiren Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Öğrencileri Birliği (NEUPSANC); Uluslararası Eczacılık Öğrencileri Federasyonu (IPSF) iş birliğinde başlattığı öğrenci değişim programı kapsamında ilk misafirini ağırladı.

Romanya’nın Cluj-Napoca kentinde kurulu Iuliu Hatieganu Tıp ve Eczacılık Üniversitesi’nin dördüncü sınıf eczacılık öğrencisi Daniela Muranevici, program kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi’nde sürdürdüğü araştırma projesini tamamladı. Farmakognozi alanda dünyanın en önemli bilim insanları arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı da olan Prof. Dr. İhsan Çalış yönetiminde tamamlanan araştırma projesi yaklaşık iki ay sürdü.

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Eczacılık Öğrencileri Birliği’nin (NEUPSANC), Uluslararası Eczacılık Öğrencileri Federasyonu (IPSF) ile yaptığı öğrenci değişim programı anlaşması sayesinde gerçekleşen uygulama ile önümüzdeki dönemde dünyanın farklı ülkelerinde eczacılık öğrencileri KKTC’ye gelerek Yakın Doğu Üniversitesi’nde araştırma yapmaya devam edecek. Program kapsamında, Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri de aynı şekilde dünyanın pek çok ülkesindeki üniversitelerinde araştırma projesi yürütebilecek.

