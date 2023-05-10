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Araç kullanırken, cep telefonu ile ilgilenmek neden tehlikelidir

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Araç kullanırken, cep telefonu ile ilgilenmek neden tehlikelidir
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Günlük hayatımızın hiçbir zamanında yanımızdan ayırmadığımız cep telefonları ile ilgili bağlantımızı, araç kullanırken tamamen kesmeliyiz.
Araçla Seyir Halindeyken Cep Telefonu Kullanımı;
Sürücünün,
• Gözünü Yoldan Ayırmasına,
• Elini Direksiyondan Çekmesine,
• Etrafında olup Bitenlerden Uzaklaşmasına ve
• Sonuç Olarak Dikkatinin Dağılmasına Sebep Olarak,
TRAFİK KAZASI YAPMA RİSKİNİ ARTIRMAKTADIR!

 
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