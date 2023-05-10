Araç kullanırken, cep telefonu ile ilgilenmek neden tehlikelidir

Günlük hayatımızın hiçbir zamanında yanımızdan ayırmadığımız cep telefonları ile ilgili bağlantımızı, araç kullanırken tamamen kesmeliyiz.

Araçla Seyir Halindeyken Cep Telefonu Kullanımı;

Sürücünün,

• Gözünü Yoldan Ayırmasına,

• Elini Direksiyondan Çekmesine,

• Etrafında olup Bitenlerden Uzaklaşmasına ve

• Sonuç Olarak Dikkatinin Dağılmasına Sebep Olarak,

TRAFİK KAZASI YAPMA RİSKİNİ ARTIRMAKTADIR!



