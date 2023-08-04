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Araç küle döndü

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Kaplıca - Büyükkonuk anayolunda seyir halindeki araç aniden alev aldı, çıkan yangın sonucu kül oldu

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Araç küle döndü
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Kaplıca - Büyükkonuk Anayolu üzerinde, saat 12:30 sıralarında, seyir halinde bulunan Hasan Mete İnançlı yönetimindeki NJ 783 plakalı jeep araçta, henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi.
Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu, araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.
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