Araç köprüden uçtu

Lefkoşa’da Çağlayan’da eski Anibal Restoran önünde 85 yaşındaki sürücü, aracı ile köprü korkuluğuna çarpıp 3 metre yükseklikten aşağıya düştü

Lefkoşa’da Çağlayan Bölgesinde saat 14:00 sıralarında eski Anibal Restoran önünde bir kaza meydana geldi.Orta refüj üzerinde park halinde bulunan RJ 873 plakalı aracı ile geri geri yola çıkış yapan 85 yaşındaki Halil Dahlameroğlu, dikkatsizliği sonucu aracı ile köprü korkuluğuna çarpıp yaklaşık 3 metre yükseklikten aşağıya düştüKaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.