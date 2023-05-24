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Araç cayır cayır yandı

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Lefkoşa – Girne anayolunda seyir halindeki kiralık araç bir anda alev aldı, cayır cayır yandı. Araçtan geriye demir yığını kaldı

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Araç cayır cayır yandı
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Lefkoşa – Girne anayolu üzerinde, Girne istikametine doğru seyreden bir araç seyir halinde alev aldı, küle döndü.
Yangın, saat 16:55 sıralarında meydana geldi.
Lefkoşa – Girne Anayolu Boğazköy mevkiinde, seyir halinde bulunan Terrel Harris yönetimindeki ZMU 186 plakalı kiralık araçta, muhtemelen elektrik aksamlarında oluşan kısa devre sonucu yangın meydana geldi.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.
Öte yandan yangın nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu, trafik durma noktasına geldi.
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