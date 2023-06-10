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Ara seçimlere yönelik kamuoyu yoklama ve araştırmalarının yayımlanmasında son gün

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25 Haziran Pazar günü yapılacak Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimleri takvimi doğrultusunda bugün kamuoyu yoklama ve araştırmalarının yayımlanmasının son günü.

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Ara seçimlere yönelik kamuoyu yoklama ve araştırmalarının yayımlanmasında son gün
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen seçim takvimine göre, bugünden itibaren seçimlere yönelik kamuoyu ve araştırmaların yayımlanması yasak olacak.
Takvim çerçevesinde sandık seçmen listelerinin tamamlanmasının son günü 13 Haziran Salı ve seçmen kartlarının dağıtılmasının son günü ise 22 Haziran Perşembe olarak duyuruldu.
Ardından, seçim propagandası 24 Haziran Cumartesi günü son bulacak ve 25 Haziran Pazar günü seçmen sandık başına gidecek.
 
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