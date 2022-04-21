Ara bölgede insan zinciri oluşturulacak

Nükleere Hayır Platformu, Çernobil faciasının 36’ncı yıl dönümünde, 27 Nisan Çarşamba günü ara bölgede iki toplumlu eylem yapacak. Eylemde insan zinciri oluşturulacak, mumlar yakılacak





Nükleere Hayır Platformu, Çernobil faciasının 36’ncı yıl dönümünde, ara bölgede iki toplumlu eylem düzenleyerek, “Akkuyu’da açılması planlanan nükleer santrale hayır” çağrısı yapacak.

Kıbrıs’ın iki tarafından bazı sivil toplum örgütleri, siyasi parti ile sendikaların oluşturduğu Nükleere Hayır Platformu, dün, Lefkoşa’da ara bölgede bulunan Dayanışma Evi’nde Çernobil faciasının 36’ncı yıl dönümünde düzenleyecekleri eylemle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Platform temsilcileri, tüm herkesi, Çernobil trajedisinin 36’ncı yıl dönümü dolayısıyla, 27 Nisan Çarşamba günü saat 18.00’da ara bölgede Ledra Palace Otel karşısındaki Dayanışma Evi önünde yapılacak eyleme davet etti.

Eylemde, Çernobil faciasında hayatını kaybedenleri anmak için insan zinciri oluşturulacak, mumlar yakılacak.

Platform temsilcileri, “Unutmayın! Nükleer güç tehlikelidir; dün Çernobil’de yaşadık, bugün Fukushima’da, belki yarın Akkuyu’da! Akkuyu’da planlan nükleer güç santrali Girne’ye yalnızca 90 km. uzaklıkta” diyerek, “Çocuklarımızın geleceği için gelin seslerimizi birlikte yükseltelim” çağrısı yaptı.

Basın toplantısında Platform adına Türkçe açıklama yapan Salih Erşangil, Türkiye'de yapımı süren nükleer santral Akkuyu’nun Girne kıyılarına sadece birkaç kilometre uzaklıkta olduğuna işaret ederek, bu konunun herkesi ilgilendirmesi gereken bir konu olduğunu söyledi. Erşangil, Türkiye’nin, Kıbrıs açıklarında, oldukça sismik bir alan olan Akkuyu yakınlarında, daha geniş bir bölgenin güvenliğini tehdit eden bir nükleer santral inşa etmekte olduğunu belirterek, “Doğu Akdeniz havzası çok büyük ve iç içe geçmiş bir ekosistemler bütünüdür. Radyasyon sızıntısı durumunda nükleer santralin yüzlerce kilometrelik çevresi zarar görecektir” dedi.

Erşangil, “36 yıl önce bugün meydana gelen Çernobil kazası halen insanlarda ve Karadeniz havzasında sorunlar yaratmaya devam etmektedir; atmosfere karışan radyasyondan dolayı ölen binlerce insan, binlerce ölü doğum, değişik hastalıklarla doğan bebekler aynı hatanın tekrarlanmasına engel olmamızı gerektirmektedir. Japonya’nın bugün yüzleştiği nükleer tehlike dünyanın farklı yerleriyle ama özellikle fay hattına çok yakın olan Akkuyu’yla ilişkilendirilebilir” ifadelerinde bulundu.

Erşangil, “Unutmayın! Nükleer güç tehlikelidir; dün Çernobil’de yaşadık, bugün Fukushima’da, belki yarın Akkuyu’da! Akkuyu’da planlan nükleer güç santrali Girne’ye yalnızca 90 km uzaklıkta! Çocuklarımızın geleceği için gelin seslerimizi birlikte yükseltelim!” çağrısında bulundu.

