Antis Halk Plajı’na yeni çehre

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Antis Halk Plajı’nda hizmet kalitesini artırmak adına ciddi değişiklikler yapacaklarını açıkladı

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, belediyeye ait Karaoğlanoğlu (Antis) Halk Plajı’nda yürütülen çalışmalarla ilgili kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.Girne Belediye Başkanı Şenkul, “Antis Halk Plajı’na uğrayanlar orada şu an yapılmakta olan inşaat işlerinin bittiği zaman neye benzeyeceğini merak ediyordur diye düşünüyorum” dedi.Karaoğlanoğlu Halk Plajı’nda vatandaşların aldığı hizmet kalitesini artırmak adına ciddi oranda değişiklikler yapacaklarını kaydeden Şenkul, konuyla ilgili açıklamasını şu şekilde sürdürdü:“Tesisimize; çocuk oyun parkı, spor alanları, kapalı kafeterya bölümü, yeni duş ve tuvaletler, yeni otopark alanları, ek güneşlenme alanları ve yeni oturma bölümleri ekliyoruz.Girne’de yaşayan tüm gelir gruplarına hitap edecek, kentte yaşanan tüm vatandaşların bu kentin nimetlerinden faydalanmasını sağlayacak, sosyal belediyeciliğin olmazsa olmazı belediye tesislerinin hem sayısını hem kalitesini hem de işlevselliğini artırmak için yola çıktık ve yeni yatırımımızı da bu perspektif ile yapıyoruz.”Murat Şenkul, önümüzdeki günlerde sahil yolu projesiyle ilgili yapılacak olan bilgilendirme toplantısını da duyuracaklarını belierterek, “Bu tesisimiz sahil yolu projemizin etkileşim içinde olacağı 5 kamusal alandan 1 tanesini oluşturacak” ifadelerini kullandı.“Planladığımız etkileşim sayesinde sahil yolu projesi Antis projemizi, Antis projemiz ise sahil yolu projesini çok daha anlamlı hale getirecektir.Yeni Girne’yi hep birlikte inşaa edeceğiz dostlar, kentte yaşayan herkesin bu topraklara bizim duyduğumuz tutku ile bağlanmasını sağlamayı asli görevimiz olarak görüyoruz.”