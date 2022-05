Annelerimizi unutmayalım

Yarın hayattaki en kıymetli varlıklarımızın günü, Anneler Günü





Her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan Anneler Günü yarın ülkemizde de kutlanıyor.

Her gün elleri öpülesi annelerimizi bu özel günde de hatırlayarak sevgimizi dile getirebileceğimiz bir gün.

Bizlere hayat veren, hayata dair herşeyi öğreten fedakar varlıklarımız annelerimiz…

Bu özel ve anlamlı gün Kıbrıs’ta 1955’ten beri kutlanıyor. Anneler ziyaret ediliyor, eller öpülüyor ve özenle seçilmiş hediyeler veriliyor. Yaşamını yitirenlerin kabirlerine en güzel çiçekler götürülüyor.

Gün nedeniyle ülkede çiçekçiler, kuyumcular, elektronik eşya satıcıları, giyim sektörü ve hediyelik eşya satılan mağazaların vitrinleri annelere özel paketlerle donatıldı. Vatandaşlar dün hediye seçmekle meşguldü.

Çiçekçilerin, kuyumcuların, hediyelik eşya satılan mağazaların yanı sıra konfeksiyon mağazalarında da kısmen de olsa hareketlilik görüldü.

ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

Her yıl Mayıs ayının ikinci pazarında kutlanan Anneler Günü'nün ilk olarak ne zaman kutlandığı konusunda çeşitli rivayetler bulunmaktadır. Rivayetlerden biri bu günün kutlanmasının Yunan mitolojisiyle ilişkili olduğudur. Mitolojiye göre pek çok tanrının annesi olarak kabul edilen Rhea çeşitli kutlamalarla onurlandırılmaktadır. Bu kutlamalar genellikle ilkbahar mevsiminde gerçekleşmektektedir. Bu durumun bir benzeri de Antik Roma'da görülür. Antik Romalılar da bereket tanrıçası Kibele için çeşitli kutlamalar düzenlemişlerdir.

Bu konuda en çok kabul edilen görüş ise ilk Anneler Günü’nün ilk olarak 1914 tarihinde kutlanmaya başlanmasıdır. Bu tarihinin ilk olmasında Ana Jarvis adındaki bir kadının annesine özlemin duygusunun etkisi büyüktür. Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletinde öğretmen olan Anna'nın annesi 1905 yılında vefat etmiştir. Annesine oldukça bağlı olan Anna, annesini anmak için her yıl etkinlikler düzenlemek istemiştir. İsteğinin karşılığında kendi okulunda 407 öğrenci ile beraber ilk etkinliğini gerçekleştirmeyi de başarmıştır. Fakat Anna'nın bu davranışı bazı temsilciler tarafından uygun görülmemiş ve anayasa ile bağdaştırılamamıştır. Temsilcilerin bu hareketine karşı Anna hukuk savaşı vermiş ve sonunda 1914 yılında Anneler Günü'nün ülke genelinde resmileşmesini sağlamıştır. Sonrasında dünya geneline yayılan bu akım, her yıl Mayıs ayının ikinci pazarı pek çok ülkede Anneler Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde farklı tarihlerde kutlanan Anneler Günü, Danimarka, Finlandiya, İtalya, Türkiye, Avustralya ve Belçika'da mayıs ayının ikinci pazarında kutlanmaktadır.