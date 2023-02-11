Anne ve kızı sonsuzluğa yürüdü

Türkiye’de meydana gelen deprem felaketi sırasında hayatlarını kaybeden Duygu Balsoy Kalaycı ile kızı Lavin Kalaycı, Gazimağusa’da gözyaşları ve dualarla son yolculuklarına uğurlandı. Anne-kız, Gazimağusa Kabristanlığı’nda ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Anne ve kızının tabutları Türk ve KKTC bayraklarına sarıldı. Kabristanı dolduran kalabalık, hayatını kaybeden anne ve kızına dualar ve gözyaşlarıyla veda etti. Gazimağusalı olan avukat Duygu Balsoy Kalaycı evli ve iki çocuk annesiydi. Kalaycı'nın eşi Caner Kalaycı, bir çocuğunu ve eşini kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşadı.
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