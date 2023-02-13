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Anne ve kızı sonsuzluğa uğurlandı

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İsias Otel enkazında hayatını kaybeden anne Bedriye Yeniçeri ve kızı Ecem, Dörtyol Kabristanlığı’na defnedildi

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Anne ve kızı sonsuzluğa uğurlandı
Türkiye'de meydana gelen deprem felaketinin ardından Adıyaman'daki İsias Otel enkazından cansız bedenleri çıkarılan KKTC kafilesindeki hemşire Bedriye Fidan Yeniçeri ve kızı Ecem Yeniçeri için cenaze töreni düzenlendi.
Bedriye Yeniçeri ve Ecem Yeniçeri ise Dörtyol Köy Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Dörtyol Kabristanlığı’na defnedildi. Dörtyol köyünde devlet töreni düzenlenen anne kızın cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Aile yakınları ve hemşire Bedriye Yeniçeri’nin meslektaşları gözyaşlarına boğuldu.
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