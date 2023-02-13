Anne ve kızı sonsuzluğa uğurlandı

Türkiye'de meydana gelen deprem felaketinin ardından Adıyaman'daki İsias Otel enkazından cansız bedenleri çıkarılan KKTC kafilesindeki hemşire Bedriye Fidan Yeniçeri ve kızı Ecem Yeniçeri için cenaze töreni düzenlendi.
Bedriye Yeniçeri ve Ecem Yeniçeri ise Dörtyol Köy Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Dörtyol Kabristanlığı’na defnedildi. Dörtyol köyünde devlet töreni düzenlenen anne kızın cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Aile yakınları ve hemşire Bedriye Yeniçeri’nin meslektaşları gözyaşlarına boğuldu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.