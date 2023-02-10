Anne ve kızı gözyaşlarıyla uğurlandı

Duygu Bolsoy Kalaycı ve kızı Lavin Kalaycı bugün Gazimağusa’da gözyaşlarıyla uğurlandı

Türkiye’de meydana gelen deprem sonucunda Adıyaman’da yıkılan İsias Oteli enkazında hayatını kaybeden Duygu Bolsoy Kalaycı ve kızı Lavin Kalaycı bugün Gazimağusa’da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.Duygu Bolsoy Kalaycı ve Lavin Kalaycı, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gazimağusa Kabristanlığı’na defnedildi.Cenazeye, anne ve kızın başta ailesi ve sevenleri olmak üzere Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, bazı bakanlar, milletvekilleri, askeri erkan ve çok sayıda kişi katıldı.Anne ve kızın tabutları, KKTC ve TC bayraklarıyla sarıldı.Adıyaman’daki Gazimağusa Türk Maarif Koleji Yıldız Kız Voleybol takımı kafilesinde bulunan Lavin Kalaycı ile ona eşlik eden annesi Duygu Bolsoy Kalaycı’nın naaşları, enkazdan çıkarılmalarının ardından sabaha karşı KKTC’ye getirilmişti.