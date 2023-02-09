Anne ve bebeği aynı yere defnedildi

Yedikonuklu Şeyma Köse ve bebeği Poyraz, depreme Antakya – İskenderun’da yakalananlar arasındaydı.
Yedikonuk'lu genç bir anne olan Şeyma Köse, bebeği ile beraber İskenderun'da göçük altında kalmıştı. Şeyma Köse, önce göçük altından yetkililere ve deprem gruplarına whatsapp üstünden mesaj attı, yardım istedi. Ama üzerinden geçen 10 saat beklemeden sonra çok geç gelen yardım onları kurtaramadı.
Anne ve bebeğin cenazesi önceki gün Kıbrıs’a getirildi.
Şeyma Köse ve Poyraz bebeğin cenazesi dün Yedikonuk Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Yedikonuk Kabristanlığı'nda aynı yere defnedildi.
Cenazede Şeyma Köse'nin eşi tabuda sarılıp kalırken, sevenlerinin gözyaşları sel oldu.
Köse'nin cenaze merasimine yüzlerce seveni katılırken, Hatay'da hayatını kaybeden Köse'nin kayınpederi için de gıyabı cenaze namazı kılındı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.