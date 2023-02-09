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Anne ve bebeği aynı yere defnedildi

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Depreme Antakya İskenderun’da yakalanan ve enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Yedikonuklu Şeyma Köse ve dünyalar tatlısı bebeği Poyraz, Yedikonuk kabristanlığında birlikte aynı yere defnedildi

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Anne ve bebeği aynı yere defnedildi
Yedikonuklu Şeyma Köse ve bebeği Poyraz, depreme Antakya – İskenderun’da yakalananlar arasındaydı.
Yedikonuk'lu genç bir anne olan Şeyma Köse, bebeği ile beraber İskenderun'da göçük altında kalmıştı. Şeyma Köse, önce göçük altından yetkililere ve deprem gruplarına whatsapp üstünden mesaj attı, yardım istedi. Ama üzerinden geçen 10 saat beklemeden sonra çok geç gelen yardım onları kurtaramadı.
Anne ve bebeğin cenazesi önceki gün Kıbrıs’a getirildi.
Şeyma Köse ve Poyraz bebeğin cenazesi dün Yedikonuk Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Yedikonuk Kabristanlığı'nda aynı yere defnedildi.
Cenazede Şeyma Köse'nin eşi tabuda sarılıp kalırken, sevenlerinin gözyaşları sel oldu.
Köse'nin cenaze merasimine yüzlerce seveni katılırken, Hatay'da hayatını kaybeden Köse'nin kayınpederi için de gıyabı cenaze namazı kılındı.

 
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