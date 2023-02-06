Anne ve bebeği ağır yaralı kurtarıldı

Yedikonuk Sakini Anne Şeyma Köse ağır yaralı olarak bebeği ile beraber İskenderun'da enkazdan kurtarıldığı bilgisi Aile tarafından duyuruldu.
Şeyma Köse'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.
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