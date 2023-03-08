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Anne şefkati gibi…

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Deprem bölgesinde bulunan GKK personeli bir kadın görevlinin, kucağına aldığı depremzede bir çocuğa şefkat gösterdiği an, görenleri hayli duygulandırdı

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Anne şefkati gibi…
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Türkiye’de yaşanan depremlerin ardından bölgeye giden Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) Afet-Yardım Görev Birliği personeli, depremzedelerin yaralarının sarılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Görevliler bu çerçevede, çocuklarla da yakından ilgileniyor.
Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, GKK personeli bir kadın görevlinin, kucağına aldığı depremzede bir çocuğa şefkat gösterdiği anı sosyal medya hesabından paylaştı.
Paylaşımda, “Anne şefkati gibi… Deprem bölgesinde tüm gücümüzle, tüm imkânlarımızla çalışıyor, geleceğimiz olan çocuklarımıza göz bebeğimiz gibi bakmaya, onlarla yakından ilgilenmeye devam ediyoruz. Dayanışma Ruhu.” İfadeleriyle paylaştı.
Omuzunda KKTC bayrağı yer alan kadın görevlinin fotoğrafı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından da paylaşıldı.
Tatar da mesajında “Depremin yaralarını sarmak için bölgede bulunan KKTC personelimiz, dayanışma ruhu  ve milli seferberlik bilinciyle bölge halkının her daim yanında olmaya devam ediyor. Bu yaraları tüm gücümüzle, el birliğiyle sarmaya, çocuklarımıza göz bebeğimiz gibi bakmaya devam edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.
 
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