İsias Otel enkazında kızı Selin’i kaybeden anne Ruşen Karakaya’nın paylaşımı:
“O kadar özlüyorum ki seni, tekrar sarılabilmek, 'anne' dediğini duymak için canımı veririm, annemmm herşeyimm. Gülüşüne ölürüm annem ben senin, ölürüm”
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