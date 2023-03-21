İsias Otel enkazında kızı Selin’i kaybeden anne Ruşen Karakaya’nın paylaşımı:

“O kadar özlüyorum ki seni, tekrar sarılabilmek, 'anne' dediğini duymak için canımı veririm, annemmm herşeyimm. Gülüşüne ölürüm annem ben senin, ölürüm”

