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Ankara’da gündem Kıbrıs

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Başbakan Üstel bugün Ankara’da TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşecek

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Ankara’da gündem Kıbrıs

 
Başbakan Ünal Üstel, üst düzey temaslarda bulunmak amacıyla Ankara’ya gitti. Hükümet ortakları DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile YDP Genel Başkanı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın eşlik ettiği UBP Genel Başkanı ve Başbakan Üstel, ilk Türkiye ziyaretini yapmak üzere saat 15.30 sıralarında adadan ayrıldı.
Başbakan Üstel ve beraberindeki heyeti Ankara Esenboğa Havalimanı’nda Ankara Vali Yardımcısı Murat Soylu, Ankara Büyükelçisi Kemal Ķöprülü, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sercan Çığgın, Ankara İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Nuh Göktaş, TC Dışisleri Kıbrıs Dairesi Müdürü Yasemin Öztürk ile diğer askeri ve sivil yetkililer karşıladı.
Ankara’da üst düzey temaslarda bulunacak olan Başbakan Ünal Üstel, bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek. TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile de bir araya gelecek olan Başbakan Üstel, ayrıca TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile görüşecek.
 
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