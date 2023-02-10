Anastasiadis’ten “yardıma hazırız” mesajı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, dün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı arayarak Türkiye'deki depremde hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerle ilgili olarak kendisine içten baş sağlığı dileklerini iletti.
Kayıp olan tüm kişiler ve enkaz altında bulunan Kıbrıslı Türkler ve hala daha kayıp olan tüm kişilerin akıbetinin belirlenmesi için yürütülen çalışmaların iyi bir şekilde sonuçlanması dileğinde bulunan Anastasiadis, gereken her türlü yardımı sağlamaya hazır olduklarını Tatar'a yinelediğini de belirtti.
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