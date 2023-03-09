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Amcaoğlu’ndan sağlık evi açılımı

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Amcaoğlu’ndan sağlık evi açılımı
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Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu Gönyeli’de 65 yaş üstü kişilere sağlık hizmeti verecek bir sağlık evinin hayata geçirilmesi, ayni zamanda Alayköy’de pandemi öncesinde 15 günde bir hizmet veren ancak pandemi sonrasında kapanan sağlık evinin yine 15 günde bir sağlık hizmeti verecek şekilde faaliyete geçirilmesi yönündeki çalışmalarının sonuca ulaştığını kaydetti.

Gönyeli’deki Sosyal Aktivite Merkezinde yer alan doktor odası ve muayene odasının aktif hale getirildiğini ve bugün imzalanan protokol sonrasında Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilecek bir doktor ve hemşirenin Gönyelideki 65 yaş üstü kişilere sağlık hizmeti vermeye başlayacağını belirtti. 

Amcaoğlu, ayrıca zaman zaman belediyemizin diyetisyeninin de burada görev yapacağını vurguladı.

Ayrıca Alayköy’deki sağlık evinde de gerekli hazırlıkların tamamlandığını ve ilerleyen dönemde her 15 günde bir doktor ve hemşirenin Alayköy’de de hizmet vereceğini belirtti. 

Seçim döneminde söz verilen Sağlıklı Yaşam Merkezi projesininilerleye dönemde hayata geçirilmesiyle bu hizmetlerin daha da genişletilmesinin hedeflendiğini söyleyen Amcaoğlu, bu protokolün imzalanmasında önemli rol oynayan Sağlık Bakanı İzlem GürçağAltuğra’ya ve ekibine teşekkürlerini iletti.

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