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Amcaoğlu: “Türkiye vazgeçilmezimizdir”

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Amcaoğlu: “Türkiye vazgeçilmezimizdir”
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Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen Karabük Ticaret ve Sanayi Odası yöneticilerini kabul etti. Ziyarette Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz de yer aldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bugün bakanlık binasında yer alan görüşmede, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Çapraz yönetimindeki heyete ülkedeki ekonomi ve yatırım olanakları konularında bilgiler veren Amcaoğlu, Türkiye’nin KKTC için her açıdan vazgeçilmez olduğunu vurguladı.
 
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