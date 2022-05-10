Amcaoğlu, Gürcan Erdoğan'ı görevden uzaklaştırdı

Kıb-tek Müdürü Gürcan Erdoğan, Amcaoğlu tarafından mecburi çıkarıldığı iznini Yönetim Kurulu Başkanı’nın onayıyla iptal edip kuruma geri geldi.

Edinilen bilgilere göre, Amcaoğlu’nun vatandaşın dar boğazdan geçtiği gerekçesiyle kaldırdığı Yakıt Değişim Ücretini tekrar yürürlüğe koymak ve faturalandırma sistemine geri yüklemek için gizli bir plan yapıldı.

Olayın bilgisine gelmesi üzerine derhal toplantı kararı alan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Sunat Atun’a yakınlığı ile bilinen Kıb-tek Yönetim Kurulu Başkanı Meftun Orkun’un katılmadığı toplantıda, Kıb-tek Müdürü Gürcan Erdoğan’ın Elektrik Kurumu’nu zarara uğrattığından dolayı devam eden davalarını gerekçe göstererek, Erdoğan’ı 3 ay süreyle görevden uzaklaştırdı.