Amcaoğlu: “Gerekli eksiklikleri tespit ettik, gidereceğiz”

Gönyeli – Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, geçen hafta sonu yağan sağanak ve dolunun yol gösterici olduğunu ifade ederek, bundan sonraki dönemler için hazırlıklarını daha sıkı tutacaklarını söyledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Amcaoğlu, Kıbrıs TV’de katıldığı bir programda soruları yanıtladı.

Amcaoğlu, iklim değişiklikleri yaşandığına dikkat çekerek, kendilerinin de hem ülke hem de belediye olarak buna hazır olmaları gerektiğini belirtti.

Amcaoğlu, “Maalesef iklim değişikliği yaşıyoruz. Buna her koşula hazır olmak için de çalışıyoruz, gerekli eksikleri tespit ettik, gidereceğiz” dedi.

