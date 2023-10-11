Amcaoğlu ailesi panik yaşadı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun kayınpederi Mehmet Kanlı önceki sabah saatlerinde evden çıktı ancak geriye dönmedi.

Kayıplara karışan Kanlı için arama çalışması başlatıldı.

Kanlı uzun süren aramaların ardından dün sabah sağ salim bulundu.

