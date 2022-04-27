Altuğra’dan manidar paylaşım



Hükümetin istifasının ardından yeni hükümetin aynı partilerle kurulması sonrası, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, "Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste" dedi.

Ulusal Birlik Partisi ( UBP) Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, aynı partilerle yeni hükümetin kurulması sonrası, sosyal medya hesabından manidar bir açıklama yaptı.

Altuğra tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Aldatılan tertemiz yürekler, dalga geçilen asil insanlar ve sömürülen duygular... Faturasız kalamaz ki, alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste"

