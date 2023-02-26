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Altuğra: “Yaralarımızı birlikte saracağız”

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Bakan Altuğra, “Zor bir dönemden geçiyoruz. Depremin acısını yüreğimizde hissediyoruz. Aynı acıları yaşıyoruz. Yaralarımızı birlikte saracağız” dedi

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Altuğra: “Yaralarımızı birlikte saracağız”
Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Türkiye’de yaşanan depremden dolayı zor bir dönemden geçildiğini, yaraların birlikte sarılacağını söyledi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti, faaliyetlerle ilgili doktorlardan bilgi aldı.
Önce, Koroner Yoğun Bakım Servisi’ni ziyaret eden Gürçağ, depremde Adıyaman’da kızı Ecem Yeniçeri ile birlikte hayatını kaybeden hemşire Bedriye Fidan Yeniçeri için servis çalışanlara baş sağlığı diledi.
Altuğra, Türkiye’de Kahramanmaraş merkezli depremin ardından KKTC’ye gelen ve Gazimağusa Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Servisi’nde tedavi gören depremzede ailelere de geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Bakan Altuğra, “Zor bir dönemden geçiyoruz. Depremin acısını yüreğimizde hissediyoruz. Aynı acıları yaşıyoruz. Yaralarımızı birlikte saracağız” dedi.
Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde önceki gün dünyaya gelen ve “Miraç” adı verilen depremzede ailenin bebeğinin sağlık durumu hakkında da bilgi alan Altuğra, gayretlerinden dolayı hastane personeline teşekkür etti.
 
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