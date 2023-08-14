Altuğra, Sağlık Bakanlığı görevini Dinçyürek’e devretti

Sağlık Bakanlığı görevini Dr. Hakan Dinçyürek'e devreden İzlem Gürçağ Altuğra, “tarihe iz bırakan bir çok icraata imza attık. Olmayanı hayata geçirdik. Günü birlik icraatlar yapmadık” dedi

Ulusal Birlik Partisi (

UBP)-

Demokrat Parti (

DP)- Yeniden Doğuş Partisi (YDP)

koalisyon hükümeti kabinesindeki değişikliğin ardından kabinenin yeni üyeleri görevlerini eski bakanlardan devralarak mesaiye başlıyor.

Bugünkü ilk görev devir teslim töreni Sağlık Bakanlığı’nda oldu.

Girne milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, Sağlık Bakanlığı görevini UBP Gazimağusa milletvekili Hakan Dinçyürek’e devretti.

Sağlık Bakanlığı görevini devreden İzlem Gürçağ Altuğra, “tarihe iz bırakan bir çok icraata imza attık. Olmayanı hayata geçirdik. Günü birlik icraatlar yapmadık” dedi.

Hizmete doymayan bir bakanlık süreci yaşadıklarını kaydeden Altuğra, “görev değişikliğini maalesef siyasetin kaygan zemini olarak yorumluyorum, yarım kalan bir çok projemiz oldu, ümit ediyorum ki bundan sonra bizler gibi görevi devralanalar bu çalışmaları ileriye taşıyacak” şeklinde konuştu.

"Herkese nasip olmayan bir gurura sahip olduğunu" da vurgulayan Altuğra, “siyasi hayatıma ve Sağlık Bakanlığı görevime anlımın akıyla tertemiz geldim, alnımın akıyla tertemiz gidiyorum” dedi.

15 aylık görevindeki icraatlarına da değinen Altuğra, Çocuk Acil Servisi’ni hayata geçirdiklerini, 160 yatak kapasiteli Girne Hastanesi’nin inşaatını başlattıklarını, çift uyruklu pratisyen hekimlerin mecburi hizmetlerini kendi ülkelerinde yapabilmeleri için protokol imzaladıklarını, 2016’da yanan ve atıl durumda bırakılan Devlet Laboratuvarını tadilat aşamasına getirdiklerini söyledi.

Altuğra, “2020’de yanan KVC Servisi ve yoğun bakımını hizmete açtıklarını, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’nin yatak kapasitesini artırdıklarını ifade ederek, “hizmetlerimiz saymakla bitmez” dedi.

Altuğra 6 Şubat’ta yaşanan depremi de hatırlatarak, Sağlık Bakanlığı’nın ve sağlık çalışanlarının bu acılı süreçteki çalışmalarına işaret etti.

Dinçyürek

Dinçyürek, çalışmaları için teşekkür ettiği Gürçağ’ın deneyim ve çalışmalarından yararlanacaklarını söyledi.