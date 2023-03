Altuğra:" Down sendromlu bireylerimize destek olmak bizlerin sorumluluğudur"

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Down sendromu hakkında erken yaşlardan itibaren yapılacak farkındalık çalışmaları ve toplumu bilgilendirici faaliyetlerle, Down sendromlu bireylere destek olmanın kendilerinin sorumluluğu olduğunu söyledi.

Bakan Altuğra 21 Mart Down Sendromlular Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, Birleşmiş Milletler’in 2011 yılında Down Sendromu ile ilgili farkındalık oluşturmak maksadıyla 21 Mart’ı Dünya Down Sendromu Günü olarak ilan ettiğini anımsatarak, bu tarihten itibaren dünyada çeşitli farkındalık etkinlikleri düzenlenmeye başlandığını söyledi.

Down sendromunun, bir kromozom anomalisi olduğunu belirten Bakan Altuğra, mesajında şunları kaydetti:

“Down Sendrom'lu kişilerde kromozom sayısı 47 iken sıradan bir insan vücudunda bulunan kromozom sayısı 46’dır. Hücre bölünmesi esnasında hatalı bölünme sonucu 21. kromozom çiftinde fazladan bir kromozom bulunmasıyla meydana gelmektedir. Bu nedenden ötürü Down Sendromu Trisomy 21 olarak da bilinmektedir.

Ülke, milliyet, sosyo-ekonomik statü gibi etkenlerin Down Sendromunun oluşmasına bir etkisi yoktur. Down Sendromuna neden olarak gösterilebilecek tek faktör hamilelik yaşıdır, hamilelik yaşı ilerledikçe risk artar.

Ülkemizde, doğum öncesinde hamilelerin, Down Sendromu gibi fetal anomaliler ve kromozomal bozukluklara yönelik tarama testleri ve USG incelemeleri hakkında bilgiler verilmekte, gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır. Ortalama her 800 doğumda bir görülür. Dünyada yaklaşık 6 milyon Down Sendromlu kişi yaşamaktadır.

Down Sendromlu kişiler bazı rahatsızlıklara sıradan kişilere göre daha yatkındırlar. Bu nedenle özellikle kardiyolojik, pediatrik, psikiyatrik kontrollerinin düzenli ve zamanında yapılması Down Sendromlu kişilerle ailelerinin yaşam kalitesinin artması açısından önem arz etmektedir.

Uygun eğitim programları Down Sendromlu kişilerin toplum hayatında başarı ile uyum sağlayabilmesinde etkili bir rol oynamaktadır.

Down Sendromu hakkında erken yaşlardan itibaren yapılacak farkındalık çalışmaları ve toplumumuzu bilgilendirici faaliyetlerle bu bireylerimize destek olmak bizlerin sorumluluğudur.

Down sendromlu bireylerimizin bu özel ve anlamlı günlerini tebrik ediyor, tüm Down sendromlu çocuklarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”