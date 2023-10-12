Alsancak yolu rahatlayacak

Başbakan Üstel, Alsancak girişindeki arsaların sahiplerinin özveri göstermesiyle yolun rahatlaması için çember yapılmasına karar verildiğini açıkladı

Başbakan Üstel ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı dün Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser ile birlikte Girne- Alsancak yolunda incelemede bulundu. Üstel, uzun zamandan beri devam eden yolun üçüncü etabının ihalesinin tamamlanarak yapım çalışmalarının başladığını, yolun Lapta oteller bölgesine kadar çift şerit olarak gideceğini, orta refüjlerin ışıklandırılacağını, kaldırımlar yapılacağını belirtti.Üstel, daha güvenli ve rahat seyahat için gerekli düzenlemelerin ele alındığını söyleyerek, Alsancak kavşağıyla ilgili teknik dairelerin, kurumların çalışmalarıyla yeni bir düzenleme yapılacağını, Alsancak girişinde trafikte yaşanan sıkışıklığı gidermek için çalışmaların tamamlandığını belirtti.Alsancak girişindeki arsaların sahiplerinin özveri göstermesiyle yolun rahatlaması için çember yapılmasına karar verildiğini dile getiren Üstel, “Alsancak kentine yakışan bir giriş yapılması için düzenleme yapılacak” dedi.Üstel, yolun 3-4 ay içinde tamamlanacağını ve trafikle ilgili hiçbir sıkıntının kalmayacağını söyledi.Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da, yol üzerindeki en önemli sorunlardan birinin Alsancak girişindeki kavşak olduğunu söyleyerek, bu sorunun Başbakan Üstel ve Belediye Başkanı Ataser’in girişimleriyle çözüldüğünü kaydetti.