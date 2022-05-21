Alsancak Lapta yolu için ihaleye çıkılıyor

Uzun zamandır tamamlanmayı bekleyen Alsancak Lapta yolu için önümüzdeki hafta ihaleye çıkılıyor.

Bu konudaki açıklamayı Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı yaptı.

Arıklı, Ercan Turhan’ın Alsancak Lapta yolunun tamamlanması için sosyal medyadan yaptığı çağrıya verdiği yanıtta söz konusu yol için önümüzdeki hafta ihaleye çıkılacağını açıkladı.

Ercan Turhan sosyal medya hesabından

“Sevgili Bakanım Erhan Arikli Girne Lapta yolu bu şekilde bölge halkına büyük bir işkenceye dönüştü.

Sevgili Firat Ataser ile zamanında yaptığımız girişimler sonucu dönemin bakanı sevgili Tolga Atakan desteği ile yol yapım inşaatı başlayıp bir noktaya geldi. lakin tamamlanamış olması sorunun hala devam etmesi yaşam kalitemizi düşürdü. Sizin hizmet aşkınızla bu konuyu öncelikle ele alacağınız konusunda hiçbir şüphe taşımıyorum” şeklinde ileti paylaşırken, Arıklı ise

“Haftaya ihaleye çıkıyor gardaş” yanıtını verdi.

