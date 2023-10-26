Allegra Ensemble konseri yarın akşam YDÜ AKKM'de

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde KKTC'de düzenlenen etkinliklere, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından oluşan "Allegra Ensemble Topluluğu"nun, yarın Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde vereceği konserle devam ediliyor.



Yunus Emre Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yüzyılı'na yakışır şekilde, kutlanan 100. Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Lefkoşa Büyükelçiliği, Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi ve Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde sahnelenecek Allegra Ensemble konseri ile sanatseverlere müzik ziyafeti sunulacak.



Kutlama etkinlikleri kapsamında Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından “Alayköy İlkokulu 100. Yıl Teknoloji Odası Açılışı” açılışı da bugün yapıldı. Kutlama etkinlikleri kapsamında TC Lefkoşa Büyükelçiliği himayelerinde doğa yürüyüşleri, jimnastik müsabakası, spor şenlikleri ve konser etkinlikleri de yer alıyor.







