Alkollü trafik kazalarında 4 buçuk ayda 6 ölüm

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı, ülkede son 4 buçuk ayda alkollü trafik kazalarından dolayı 6 kişinin hayatını kaybettiğine vurgu yaptı

Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD) Başkanı Doç. Dr. Mehmet Zeki Avcı, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Gökhan Altıner’in hazırlayıp sunduğu ‘Sabah Postası’ adlı programa telefonla bağlandı.

KKTC’de trafikle ilgili önlemler alınmadığına dikkat çeken Avcı, “Ne sürücü, ne devlet, ne de hükümet trafikte yaşanan sorunları umursamıyor” dedi.

Mehmet Zeki Avcı, ülkede son 4 buçuk ayda alkollü trafik kazalarından dolayı 6 kişinin hayatını kaybettiğine vurgu yaparak, “Masum insanlar da bu kazalarından dolayı yaşamını yitiriyor” ifadelerini kullandı.

Alkollü araç sürmenin bilinerek işlenen bir suç olduğunu belirten Avcı, “Alkollü arabaya binen, birini öldürebileceğini bilerek yapıyor bu işi” diye konuştu.

Avcı, alkollü araç sürümüne yönelik daha sert cezalar alınması gerektiğine işaret ederek, “Hiçbir şey söylemeyen ve bu kazaların önlenmesi için öneri sunmayan yetkililer, ölümlü trafik kazlarına ortaktır” açıklamasında bulundu.

Trafikte polis gücünün zayıf bırakıldığını söyleyen Avcı, “Ülkede trafik kazası azalsın diye bir gayret yoktur” dedi.

Dava açılmadığı sürece yolların düzelmeyeceğine dikkat çeken Avcı, “Bu konulara öncelik verilmiyor” diye konuştu.

