Alkollü sürücü takla atarak durabildi

Lefkoşa’da aşırı alkol alıp direksiyon başına geçen genç, çemberi dönerken takla attı

Lefkoşa’da bir üniversite kampüsü içesinde alkollü sürücü kaza yaptı.

Kaza önceki gece saat 23:00 sıralarında meydana geldi.

21 yaşındaki Ahmet Anıl Erdem, 169 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki NY 243 plakalı salon araç ile çemberi dönmekte olduğu sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sol kısmındaki kaldırıma taşlarına çarpıp takla atıp tavanı üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü tutuklandı.

