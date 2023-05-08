Alkollü sürücü takla atarak durabildi

Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde alkollü sürücü kaza yaptı.
Kaza dün saat 01:00 sıralarında meydana geldi.
29 yaşındaki Azat Babakulyyev, 156 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki KB 739 plakalı araç ile Gönyeli Çemberine doğru seyrettiği sırada, yolun solunda bulunan kaçış yoluna dikkatsiz şekilde giriş yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç sürücüsü yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarptıktan sonra, bir takla atıp tavanı üzerinde durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı.
Araç sürücüsü Azat Babakulyyev tutuklandı.
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