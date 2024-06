Aliyev: "KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatına asil üye olmasını destekliyoruz”

Aliyev: "Azerbaycan olarak KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatına asil üye olmasını destekliyoruz. Bu çok doğaldır. Çünkü tarihsel açıdan KKTC Türk dünyasının bir parçasıdır. Orada yaşayan Türkler bizim kardeşimizdir."

Aliyev, Türk dünyasının güçlenmesi ve birleşmesinin Türk Devletleri Teşkilatını küresel ölçekte büyük güç merkezi haline getireceğini söyleyerek, "Gün gelecek dünyanın tüm sorunları Türk Devletleri Teşkilatı ile istişare yoluyla çözülecektir" dedi.

Aliyev, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 13. Genel Kurulu dolayısıyla Bakü'de bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan Meclisi Başkanı Yerlan Koşanov, Özbekistan Ali Meclisi Senato Başkanı Tanzila Narbayeva, Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiev, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Macaristan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Marta Matrai'yi kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre kabulde konuşan Aliyev, Türk devletleriyle ilişkileri pekiştirmenin ve Türk dünyasının güçlenmesinin Azerbaycan'ın dış politika öncelikleri arasında olduğunu belirtti.

Türk dünyasının geniş coğrafyayı kapsayan, büyük potansiyele sahip büyük aile olduğunu vurgulayan Aliyev, "Ulaşım yolları, enerji kaynakları, insan sermayesi, artan nüfus, olumlu demografik durum büyük güç potansiyelleridir. Bu potansiyeli küresel ölçekte büyük bir güce dönüştürmek bizim görevimizdir. Bunun olacağına eminim, bunu görüyoruz." diye konuştu.

Aliyev, şunları kaydetti:

"Türk dünyasının güçlenmesi ve birleşmesi, Türk dünyasını ve Türk Devletleri Teşkilatını küresel ölçekte büyük güç merkezi haline getirecektir. Mevcut güç merkezleri krizde. Her birinin kendi kriz çerçevesi vardır. Bizde ise tam tersine potansiyelimiz her geçen gün büyüyor. Bu birlik doğaldır, bu birliğin temelinde ortak kökler vardır. Dolayısıyla bu birlik diğer tüm birliklerden daha güçlüdür. Yani bizim birliğimiz etnik ve kültürel kökenlere dayanmaktadır ve elbette bu birliği pratik adımlarla güçlendirmemiz gerekiyor."

Türk dünyasının güçlenmesi için toplumun her kesiminin aynı hedef doğrultusunda hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Aliyev, şöyle devam etti:

"Gün gelecek, dünyanın tüm sorunları Türk Devletleri Teşkilatı ile istişare yoluyla çözülecektir. Biz iş birliği ve dostluktan yanayız. Birliğimiz kimseye karşı değildir. Tehdit kaynağı değiliz ve olmayacağız. Kendi hakkımızı savunuyoruz ve birbirimize destek oluyoruz."

- "Çocuklarına Türkleri düşman olarak gösteriyorlar"

Aliyev, Ermenistan'la yürütülen barış sürecine ilişkin ise şunları kaydettti:

"Ermenistan'ın anayasasında atıfta bulunulan bağımsızlık bildirgesinde Azerbaycan'a karşı toprak iddiaları yer alıyor. Yine onların ideolojilerinde Türkiye'ye karşı da toprak iddiaları var. Çocuklarına Türkleri düşman olarak gösteriyorlar. Ermenistan'ın mevcut anayasası değişmezse Ermenistan'la Azerbaycan arasında barış anlaşmasının imzalanması mümkün değildir."

KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olması için Azerbaycan'ın aktif diplomatik çabalar gösterdiğini bildiren Aliyev, "Azerbaycan olarak KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatına asil üye olmasını destekliyoruz. Bu çok doğaldır. Çünkü tarihsel açıdan KKTC Türk dünyasının bir parçasıdır. Orada yaşayan Türkler bizim kardeşimizdir." ifadesini kullandı.