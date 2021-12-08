



Cumhuriyetçi Türk Partisi ( CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla akaryakıt zammını eleştirdi.

"Halkımızın alım gücünü koruyacak tedbirleri konuşacağız"

İşte Erhürman'ı paylaşımı şöyle:

"Akaryakıta 1 TL'yi aşan zam. Hükumetin yıl içerisindeki fiyat istikrar fonu yönetimi bütün müdahale enstrümanları tüketti. Döviz belirleyici unsurlardan biri. Dahası bu zam pek çok mal ve hizmetin fiyatına da yansıyacak.

Alım gücümüz bugün dünkünden bile daha az. Giderlerimizi döviz belirliyor ama gelirlerimiz TL. Ve biz bu şartlarda halkımızın alım gücünü koruyacak tedbirleri konuşmayacağız öyle mi? Konuşacağız!"



