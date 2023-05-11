Ali Nesim unutulmadı

Şair ve araştırmacı yazar Ali Nesim, 9'uncu ölüm yıldönümü nedeniyle anıldı

Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın önemli isimlerinden, uzun yıllar Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği'nin başkanlığını da yapan, 10 Mayıs 2014 tarihinde vefat eden Ali Nesim, Nesim’in 9’uncu ölüm yıl dönümü nedeniyle kabri başında anıldı.

Ölümünün 9’uncu yıl dönümünde Ali Nesim’i saygı ve özlemle andıklarını dile getiren Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Nesim'in ölümüne kadar Zeytinlik ve Zeytinlik Festivali’ne desteğini sürdürdüğünü hatırlattı.

Ali Nesim’in her insanın hayalini kurduğu bir şeyi başardığının altını çizen Şenkul, bunun ölümsüzlüğü yakalamak olduğunu ve Ali Nesim’in de bunu oldukça iyi bir şekilde başardığını kaydetti.

Tayfun Nesimoğlu ise, babasının eserlerinin halen yaşadığını ve vefalı dostları ile sevdikleri sayesinde halen hayattaymış gibi hissedildiğini belirtti.

Ali Nesim’in Zeytinlik Köyü’nü ve insanlarını çok sevdiğini belirten Tayfun Nesimoğlu, Ali Nesim’e sahip çıkmanın edebiyata ve kültüre sahip çıkmak olduğunun altını çizdi.

