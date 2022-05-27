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“Aldanırsak Kıbrıs Girit durumuna düşer”

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Meclis Başkanı Töre, Maraş ve Kıbrıs sorunu konusunda hiçbir zaman aldanmamak gerektiğini söyledi ve “Aldanırsak Kıbrıs Girit durumuna düşer” dedi

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“Aldanırsak Kıbrıs Girit durumuna düşer”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde temaslarda bulunan Türk Arap Dostluk Derneği heyetini kabul etti.
Zorlu Töre konuşmasında Maraş’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağı olduğunu vurgulayarak Taşınmaz Mal Komisyonuna yapılan başvurular çerçevesinde imara açılması gerektiğini kaydetti.
Maraş ve Kıbrıs sorunu konusunda hiçbir zaman aldanmamak gerektiğini vurgulayan Töre, “Aldanırsak Kıbrıs Girit durumuna düşer.” dedi.
Aldanmamak için her zaman milli duruşa önem vermek gerektiğini ifade eden Töre, aldanma durumunun şehitlere ihanet anlamı taşıyacağını söyledi.
Milli ve manevi değerlerin en büyük zırh olduğunu kaydeden Töre, bu değerlere sımsıkı sarılmak gerektiğine dikkati çekti.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Avrupa Birliği ülkelerinden adalet beklemeyiniz…Dünya 5’den büyüktür” ifadelerini  anımsatan Töre, bu sözleri kendilerine rehber edindiklerini söyleyerek bu kapsamda milli şuura her zaman büyük önem verdiklerini söyledi.
 
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