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Alayköy’de temeli olmayan ev mühürlendi

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Alayköy’de temeli olmayan, belediyeden hiçbir izni alınmayan bir ev tespit edilerek mühürlendi

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Alayköy’de temeli olmayan ev mühürlendi
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Gönyeli Alayköy Belediyesi, kent sınırları içerisinde yaptığı denetimlerle kaçak yapılaşmaya göz açtırmıyor. Belediye ekiplerince Alayköy’de gerçekleştirilen denetimde temeli olmayan, belediyeden hiçbir izni alınmayan bir ev tespit edilerek mühürlendi.
Gönyeli Alayköy Belediyesi İmar ve Zabıta Şubeleri yaptıkları incelemede gerekli yasal işlemleri başlattı.
Belediyeden yapılan açıklamada vatandaşların hayatını riske atacak hiçbir konuda geri adım atılmayacağı da vurgulandı.
 
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