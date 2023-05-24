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Alayköy’de temeli olmayan ev mühürlendi

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Alayköy’de temeli olmayan ev mühürlendi
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Alayköy’de temeli olmadığı ve izinsiz olduğu tespit edilen ev mühürlendi.
Gönyeli Alayköy Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Belediye ekiplerince Alayköy’de gerçekleştirilen denetimde temeli olmayan, belediyeden hiçbir izni alınmayan bir ev tespit edilerek mühürlendi.
Gönyeli Alayköy Belediyesi İmar ve Zabıta Şubeleri yaptıkları incelemede gerekli yasal işlemleri başlattı.
Açıklamada, belediyenin kent sınırları içerisinde yaptığı denetimlerle kaçak yapılaşmaya göz açtırmadığı ifade edilirken, vatandaşların hayatını riske atacak hiçbir konuda geri adım atılmayacağı da vurgulandı.
 
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