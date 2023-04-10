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Alayköy Organize Sanayi Bölgesi'ne ağaçlar dikildi

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Alayköy Organize Sanayi Bölgesi ve Ahmet Yıldırım Koruluğu’nun daha yeşil bir çehreye kavuşabilmesi için yapılan etkinliğe kalabalık bir kitle katılarak yaklaşık 500 fidan dikildi

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Alayköy Organize Sanayi Bölgesi'ne ağaçlar dikildi
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Gönyeli Alayköy Belediyesi önderliğinde Girne Inner Wheel Kulübü, Medpronics ve Alayköy İlkokulu iş birliğinde Alayköy Organize Sanayi Bölgesi’nde ağaç dikme etkinliği düzenlendi.
Alayköy Organize Sanayi Bölgesi ve Ahmet Yıldırım Koruluğu’nun daha yeşil bir çehreye kavuşabilmesi için yapılan etkinliğe kalabalık bir kitle katılarak yaklaşık 500 fidan dikildi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, “Daha Yeşil Bir Alayköy Sanayi için bir fidan da sen dik!” sloganıyla gerçekleştirilen etkinliğe Gönyeli Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu da katılarak bir konuşma yaptı.
Amcaoğlu konuşmasında, böyle bir etkinlikte bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını söyleyerek Alayköy Organize Sanayi Bölgesi’nde yeşilin daha çok hâkim olması düşüncesini hayata geçirmekten gururlu olduklarını ifade etti.
Dünyanın çölleşmesinin hızlandığını da kaydeden Amcaoğlu, bu hızla gidilmesi durumunda 40-50 yıl sonra yaşanacak bir dünya bulamayacaklarını söyledi.
Ağaç dikme etkinliğinin ne kadar önemli olduğunu ifade eden Amcaoğlu, etkinliğe katkı koyan herkese teşekkürlerini sundu.
 
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