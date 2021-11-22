banner583
Garavolliciler iş başında
Garavolliciler iş başında
48 0
32 0
 
MTG’den renktaşına darbe
MTG’den renktaşına darbe
24 0
2022 Hyundai Creta, adeta küçük bir Tucson
2022 Hyundai Creta, adeta küçük bir Tucson
42 0
Ada genelinde 5G anlaşması
Ada genelinde 5G anlaşması
52 0
Gençler, Cenker'le 3 puanı yazdı
Gençler, Cenker'le 3 puanı yazdı
85 0
Polisten, Pamuklu'da eski eser operasyonu
Polisten, Pamuklu'da eski eser operasyonu
63 0
banner661
banner726

Alagadi’de ağaç katliamı

banner476

Alagadi Özel Çevre Koruma Alanı’nda budama izni, “ağaç katliamına” dönüştü

banner714
Alagadi’de ağaç katliamı
banner721

 
Yeşil Barış Hareketi, Alagadi Özel Çevre Koruma Alanı’nda, ağaçların “budama izni” adı altında “katlediğini” öne sürdü.
Yeşil Barış Hareketi yazılı açıklamasında, Girne Kaymakamı’nın “sözlü” verdiğini iddia ettiği “budama izninin”, “ağaç katliamına” döndüğü eleştirisini yaptı.
Budamanın, vatandaşların Kaymakamı uyarması ile durdurulduğu savunulan açıklamada, “Ortada büyük bir suç bulunmaktadır. Öncelikle Girne Kaymakamı’nın, ‘Birinci Derece Koruma Bölgesi’ olarak belirlenen Alagadi’de bu budama iznini hangi gerekçe ve hangi yetki ile verdiği sorgulanmalıdır” denildi.
Budama izninin sözlü verilemeyeceği ifade edilen açıklamada, yok olan ağaçların ülke ekosistemindeki eksikliklerinin olumsuz etkisi yanında ağaçların odununu almanın da, taşımanın da, satmanın da suç olduğu belirtildi.
Son zamanlarda giderek artan bu tür saldırıların ve istismarların önlenmesi için ivedilikle tedbirler alınması gerektiği ifade edilen açıklamada, “Ağaçlara ve doğamıza karşı yapılan bu haksızlıkların önü alınmalı ve durdurulmalı, yasaların verdiği tüm yetkiler kullanılarak, gerekli cezalar derhal uygulanmalıdır. Yeşil Barış Hareketi olarak konunun takipçisi olacağız” denildi.

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.