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Aktunç UBP’den aday adayı oldu

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Geçtiğimiz ay Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi’ne seçilen Mehmet Aktunç bu kez 23 Ocak’ta gerçekleştirilecek Milletvekili seçimleri için kolları sıvadı.

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Aktunç UBP’den aday adayı oldu
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Geçtiğimiz ay Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi’ne seçilen Mehmet Aktunç bu kez 23 Ocak’ta gerçekleştirilecek Milletvekili seçimleri için kolları sıvadı.
Aktunç, dün UBP Genel Merkezi’ne giderek milletvekilliği aday adaylığı başvurusunu gerçekleştirdi. Aktunç aday adalığı başvurusuna ailesi ile birlikte gitti.
 
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