Akşamcı kapandı

Akşamcı Meyhanesi, koronadan dolayı bir süreliğine meyhanenin kapandığını duyurdu,







Lefkoşa’da faaliyet gösteren Akşamcı Meyhanesi geçici olarak kapılarını kapattığını duyurdu.

Mekanın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle:

“Bakanlar Kurulumuzun ve Sağlık Üst Kurulumuzun bir türlü alamadığı karaları göz önünde bulundurarak siz değerli müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve ailemizin sağlığının hiçbir şeyden önemli olmadığını, hiçbir maddi zararı düşünmeksizin meyhanemizi bir müddet kapatma kararı almış bulunuyoruz... Paket servisimiz için çalışmalarımızı başlattık, en kısa sürede Akşamcı Meyhanesi paket servisi ile hizmetinizde olacağız.

Daha sağlıklı günlerde buluşmak üzere.”

