Aksa’dan depremzedelere 1 milyon TL bağış

Aksa Enerji, depremzedeler için Vakıflar İdaresi’nin başlattığı kampanyaya 1 milyon TL bağış yaptı.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu sosyal medya hesabından Aksa Enerji’ye teşekkür mesajı yayımladı.

Fevzioğlu, depremzedeler için yaptıkları büyük bağış nedeniyle Kazancı Holding, AKSA ve AKSA Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı'ya teşekkür etti.

