AKSA’da 10 günlük yakıt kaldı

AKSA depolama tesislerinde 10 günlük yakıt kaldığı öğrenildi. Kıb- Tek’in AKSA’ya biriken borcu ise 1 milyar 200 milyon TL’ye yükseldi



Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda bozulan gelir-gider dengesi, ülkemizde enerji açığını kapatan tesisin işletmecisi AKSA’da krize yol açtı.

Ülkede tüketilen enerjinin yüzde 50’sini üreten AKSA, bir yıldır ödeme alamıyor. Kıb- Tek’in AKSA’ya biriken borcu Nisan ayı itibarı ile bir milyar 200 milyon TL’ye yükseldi. AKSA depolama tesislerinde 10 günlük yakıt kalırken, Başbakanlık, Maliye Bakanlığı ve Kıb- Tek resmî yazı ile bilgilendirildi. Bir yıldır devletten ve Kıb- TEK’ten ödeme almayan AKSA, bu sürede 150 bin ton yakıt alımını tamamen kendi kaynaklarından yapmış durumda.

Bu rakamın da 80 milyon dolar civarında olduğu hesaplanıyor. Kıb- Tek’ten alacağını Türk Lirası üzerinden faturalandırılan AKSA, geciken ödemeler nedeniyle ciddi bir mali kayba sahip olduğunu belirterek, ödemelerin bir an önce yapılmasını talep ediyor. KKTC operasyonunda, 12 aydır Kıb- Tek tarafından faturaları ödenmeyen şirket, piyasadan alım yapmakta zorlanıyor. Bir yıldır hem alacağını tahsil edemeyen, hem de yükselen döviz karşısında yakıt ve malzeme alımlarına dolar üzerinden devam eden AKSA hükümet yetkililerine bu durumun sürdürülemez olduğunu iletti.

AKSA depolama alanında bugün itibarı ile 10 günlük yakıt kalırken, şirket yetkililer ödeme alamadıkları için, yeni yakıt talebinde bulunmadı.

