banner762
banner815
Hakaretler havada uçuştu
Hakaretler havada uçuştu
52 0
İçkide indirim bilmecesi
İçkide indirim bilmecesi
12 0
 
Klasiklerde ilk yarış, Kuset-Coşkuner ikilisinin
Klasiklerde ilk yarış, Kuset-Coşkuner ikilisinin
11 0
Çocuklarıyla birlikte KKTC'ye kaçtılar
Çocuklarıyla birlikte KKTC'ye kaçtılar
204 0
Sokak aydınlatma ücreti alınıyor ama hizmet yok
Sokak aydınlatma ücreti alınıyor ama hizmet yok
18 0
94 0
Efsane’nin Boğaz keyfi
Efsane’nin Boğaz keyfi
52 0
banner797
banner794

AKSA’da 10 günlük yakıt kaldı

banner476

AKSA depolama tesislerinde 10 günlük yakıt kaldığı öğrenildi. Kıb- Tek’in AKSA’ya biriken borcu ise 1 milyar 200 milyon TL’ye yükseldi

banner825
AKSA’da 10 günlük yakıt kaldı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda bozulan gelir-gider dengesi, ülkemizde enerji açığını kapatan tesisin işletmecisi AKSA’da krize yol açtı.
Ülkede tüketilen enerjinin yüzde 50’sini üreten AKSA, bir yıldır ödeme alamıyor. Kıb- Tek’in AKSA’ya biriken borcu Nisan ayı itibarı ile bir milyar 200 milyon TL’ye yükseldi. AKSA depolama tesislerinde 10 günlük yakıt kalırken, Başbakanlık, Maliye Bakanlığı ve Kıb- Tek resmî yazı ile bilgilendirildi. Bir yıldır devletten ve Kıb- TEK’ten ödeme almayan AKSA, bu sürede 150 bin ton yakıt alımını tamamen kendi kaynaklarından yapmış durumda.
Bu rakamın da 80 milyon dolar civarında olduğu hesaplanıyor. Kıb- Tek’ten alacağını Türk Lirası üzerinden faturalandırılan AKSA, geciken ödemeler nedeniyle ciddi bir mali kayba sahip olduğunu belirterek, ödemelerin bir an önce yapılmasını talep ediyor. KKTC operasyonunda, 12 aydır Kıb- Tek tarafından faturaları ödenmeyen şirket, piyasadan alım yapmakta zorlanıyor. Bir yıldır hem alacağını tahsil edemeyen, hem de yükselen döviz karşısında yakıt ve malzeme alımlarına dolar üzerinden devam eden AKSA hükümet yetkililerine bu durumun sürdürülemez olduğunu iletti.
AKSA depolama alanında bugün itibarı ile 10 günlük yakıt kalırken, şirket yetkililer ödeme alamadıkları için, yeni yakıt talebinde bulunmadı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.