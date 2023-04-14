banner913
banner932
Başbakan Üstel: Teknecik’te üretim 30MW’tan 90MW’a çıkarıldı
Başbakan Üstel: Teknecik’te üretim 30MW’tan 90MW’a çıkarıldı
3 0
Bu acı hiç bitmeyecek
Bu acı hiç bitmeyecek
34 0
 
Kıb-Tek çalışanı, sabotajdan tutuklandı
Kıb-Tek çalışanı, sabotajdan tutuklandı
35 0
Seyrüseferi olmayan araçlar trafikten men edilecek
Seyrüseferi olmayan araçlar trafikten men edilecek
13 0
Temiz enerji çağına giriyoruz
Temiz enerji çağına giriyoruz
10 0
İtalya, 2 binden fazla göçmeni denizden kurtardı
İtalya, 2 binden fazla göçmeni denizden kurtardı
12 0
Dr. Küçük ve HALKIN SESİ Çalıştayı yapılıyor
Dr. Küçük ve HALKIN SESİ Çalıştayı yapılıyor
22 0
banner915

Aksa Teknecikde çalışmayan jenarötörleri aktif etti

banner476

Aydın: “AKSA ekiplerinin çalışmaları sonucu, çalışan jeneratör sayısı 2’den 6’ya çıkarılırken, üretim ise 30'dan 90 megawatt'a yükseltildi”

banner825
Aksa Teknecikde çalışmayan jenarötörleri aktif etti
banner931

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Genel Müdürü Dalman Aydın, Teknecik Elektrik Santrali’nde AKSA ekiplerinin arızalı ve bakımı gerektiren jeneratörlerin devreye alınabilmesi için yaptığı çalışmalar sonucu, çalışan jeneratör sayısının 2’den 6’ya çıkarılırken, üretimin ise 30 megawatt'tan, 90 megawatt’a yükseltildiğini açıkladı.   

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen) Kamu İhale Yasası’ndaki değişikliğe karşı iki haftadır yaptığı eylem ve Teknecik Santralı'ndaki arızalar nedeniyle ülkede elektrik kesintileri devam ediyor.
Teknecik Elektrik Santralı’ndaki arızanın giderilmesi amacıyla santrala dün akşam AKSA’dan bir ekip girerek, arızalara ve bakım gerektiren jeneratörlere müdahale etti.

Konu hakkında TAK muhabirine açıklamalarda bulunan Kıb-Tek Genel Müdürü Dalman Aydın, Teknecik’teki arızanın giderilmesi ve bakım gereken jeneratörlerin devreye alınabilmesi için daha önce hizmet aldıkları firmalarla görüştüklerini, ancak firmaların müsaitliği olmadığından onlardan hizmet alınamadığını söyledi.
Halkın elektrik ihtiyacını gidermek maksadıyla aynı santralleri çalıştıran AKSA’dan hizmet alındığını, AKSA ekibinin dün akşam Teknecik Elektrik Santrali'ne girerek sabah saatlerinde çalışmalarını tamamladığını ifade eden Aydın, çalışan jeneratör sayısının 2’den 6’ya çıkarıldığını, elektrik üretiminin ise 30'dan 90 megawatt’a yükseltildiğini kaydetti.
Ekiplerin çalışmalarını tamamlaması ardından santralden ayrıldıklarını bildiren Aydın, halkı elektriksiz bırakmamak adına çalışmalara devam edeceklerini söyledi.
 

Etiketler; #Kıb-tek aksa elektirik
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.