Aksa Enerji’ye Gana’dan ulusal onur ödülü

Aksa Enerji, COVID-19 pandemisiyle mücadelede Gana devletine vermiş olduğu destekten dolayı, Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo tarafından Ulusal Onur Ödülü'ne layık görüldü.
Şirketten konuya ilişkin yapılan açıklamada "Aksa Enerji olarak, COVID-19 pandemisiyle mücadelede Gana devletine vermiş olduğumuz destekten dolayı Gana Devlet Başkanı Sayın Nana Akufo-Addo tarafından Ulusal Onur Ödülü'ne layık görüldük. Globalleşme yolculuğumuzun başladığı ilk ülke olan Gana Cumhuriyeti'nde enerji faaliyetlerimizin yanı sıra böyle büyük bir dostluk köprüsü de inşa etmiş olmanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerine yer verildi.