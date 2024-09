AKSA Enerji’den 5 milyar dolarlık yatırım

AKSA Enerji, 2030 sonuna kadar 5 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu.

Four Seasons Bosphorus’ta düzenlediği Analist Toplantısı’nda yeni yatırım ve büyüme planlarını paylaşan AKSA Enerji, 2030 itibarıyla, Avrupa ve Amerika’da yeni pazarlara açılarak varlık gösterdiği alanı 2 kıtadan 4 kıtaya ulaştıracak ve toplam kurulu gücünü 3 katına yükseltecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin en büyük halka açık serbest elektrik üreticisi AKSA Enerji, kurumsallaşma, globalleşme ve sürdürülebilir yüksek büyüme odaklı 2030 Global Stratejisi kapsamında önemli adımlar atmaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKSA Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Cemil Kazancı, şu ifadeleri kullandı:

“Enerji sektörü, iklim değişikliği nedeniyle yeniden şekillenirken, AKSA Enerji, bu dönüşümün sadece bir parçası değil, öncüsü olma kararlılığını sürdürüyor. Bugün geldiğimiz noktada, enerjiye erişimi daha güvenilir ve sürdürülebilir kılma misyonuyla hareket ediyoruz. 2030 Global Stratejimiz ise geleceğin enerji ihtiyaçlarına çözüm sunma vizyonumuzu yansıtıyor. Bu doğrultuda AKSA Enerji olarak yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Şu anda stratejimiz kapsamında 4 ayrı lokasyonda devam eden yatırımlarımız var. Özellikle yenilenebilir enerji alanında yoğunlaşacak yeni yatırım kararlarımızla birlikte hedefimize ulaşmak için daha da hızlanacağız.”

Bu çerçevede, 2030 stratejileri kapsamında 5 milyar dolar yatırım ile 1,1 milyar dolar FAVÖK hedefine ulaşma konusunda iddialı olduklarını belirten Kazancı, “Önümüzdeki dönemde kurulu gücümüzü 7 bin 850 megavata çıkaracak ve küresel pazarlardaki varlığımızı 2 kıtadan 4 kıtaya genişleteceğiz. Portföyümüzdeki yenilenebilir enerjinin payını yüzde 28’e yükseltirken, AKSA Enerji olarak çevresel sorumluluklarımızın bilinciyle daha sürdürülebilir bir dünya için çalışacağız. Tüm bu atılımları 5 milyar dolar değerinde güçlü bir yatırımla mümkün kılacağız.” şeklinde konuştu.

Global hedeflerinin ardında güçlü bir mali yapının mevcut olduğunu dile getiren Kazancı, “Gelecek dönemde de bu yapıyı koruyarak şirketimizin sağlam temeller üzerinde büyümesini sağlayacağız. FAVÖK marjımızı 25 puan artışla yüzde 52 seviyesine yükselteceğiz. Aynı zamanda garantili gelir sözleşmelerimizle riski minimize ederek uzun vadeli başarıya odaklanacağız. AKSA Enerji olarak geleceğin enerji dünyasına yön vermeye devam edeceğiz. Bu doğrultuda belirlediğimiz stratejik hedefler, sadece bugünün değil, yarının enerjisini de şekillendirmek için attığımız adımlardır. Bulunduğumuz her yerde insana ve çevreye değer katmayı; bunu yaparken de ülkemizi her anlamda güçlendiren çalışmalara imza atmayı sürdüreceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

AKSA Enerji 2030 Global Stratejisi’nde yatırımların önemli bir bölümü, yenilenebilir enerji projelerine ve daha az karbon salımı yapan doğal gaz santrallerine olacak. Bu yatırımlarla şirketin sahip olduğu enerji yelpazesine depolamalı rüzgar, güneş gibi yeni nesil ve yeni teknolojili kaynaklar dahil edilecek. Bu güçlü hamlelerle AKSA Enerji hem Türkiye hem de global ölçekte büyümesini çevreye ve insana saygı odağında sürdürecek.