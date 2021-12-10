“Akıncı’ya yapılanın beş beteri yapılacak”

23 Ocak erken genel seçimlerde ‘boykot’ kararı alan Federal Kıbrıs Hareketi, “Erdoğan, bu seçimlerde Mustafa Akıncı’ya yaptığının beş beterini yapacaktır” iddiasında bulundu



Barış ve federasyon yanlısı yurttaşların oluşturduğu Federal Kıbrıs Hareketi, 23 Ocak erken genel seçimlerde ‘boykot‘ kararı aldıklarını söyleyerek, bunun sebeplerini açıkladı, muhalefeti ise halka ihanetle suçladı.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) binasında basın açıklaması yapan Federal Kıbrıs Hareketi aktivistleri, solun birleşmesi konusunda gayretleri olduğunu, barış ve federasyon yanlısı partilerle görüştüklerini, seçimlerde güçlü şekilde sağın karşısına çıkmalarını istediklerini ancak bu düşüncelerinin karşılık bulmadığını anlattı.

Açıklamayı yapan Ahmet Ertaç, “Gelinen aşamada solun bölük pörçük seçime gitmek istediğini görüyoruz. Bu şekliyle yapılacak olan seçimler, sorunları çözemez. Bizde bunun karşısına çare olarak boykotu koyduk” dedi.

Açıklama şöyle devam etti;

“Biz görüyor ve biliyoruz ki KKTC seçimlerinde Türkiye’nin kontrolü her zamankinden daha yoğundur. Son yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bunu körler bile hissetti. Türkiye’nin şantaj ve çıkar politikasına Kıbrıslı Türklerin geleceği kurban edilmek isteniyor. Buna paralel olarak Kıbrıs sorununun çözümünde BM parametrelerini reddedip, iki devletli çözüm modeli dayatması da bu yüzdendir. Burada seçtirdikleri işbirlikçilerle, federal çözümün önüne çok büyük bir engel çıkartılmak isteniyor. Bizler 2 devletli çözüme karşı çıkarak, insanca bir çözümün federasyon olduğunu görüyoruz

Karşımızdaki gücün neler yapabileceğini 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde görmüştük. Bu kaygılarımızla, çözüm yanlısı siyasi parti ve sol örgütlerle görüştük. Bu ziyaretlerimizde hiçbir örgüte ne yapmalarını içeren bir plan sunmadık ancak işbirliğinin şart olduğunu anlattık.

Cumhuriyetçi Türk Partisi‘ne de (CTP) iki ziyaret gerçekleştirdik. Değerlendirileceği söylendi ancak demek ki kabul görmedi ki tek başına seçimlere girmeyi tercih ettiler. Tüm uğraşlarımıza rağmen beklediğimiz olmadı. Şimdi Türkiye destekli UBP’ye karşı, sol partiler bölük pörçük seçime gidecekler. Bu seçimin sonucunu herkes tahmin edebilir. Burada da suçlu aranacaksa, sol birlikteliğin oluşmamasına hizmet eden partiler de aranmalıdır.

AKP güdümlü UBP’nin iktidarını engelleme girişimlerimizi boşa çıkaran bu partilere oy vermeyeceğiz ve seçimleri boykot edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’ın bir tanklarını üzerimize sürmediği kaldı. Erdoğan, Kıbrıs üstünden dünyaya meydan okumak için iki ayrı devlet çıkaracak bir hükümeti elde edebilmek için elinden geleni ardına koymayacaktır. Bu seçimlerde Mustafa Akıncı’ya yaptığının beş beterini yapacaktır.”

